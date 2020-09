Lorena Gómez confiesa cómo ha aprendido tras ser madre de los "altibajos y desengaños" a los que se ha enfrentado

El hijo en común de Lorena Gómez y René Ramos llegó al mundo el pasado 2 de mayo y el pequeño ha revolucionado sus vidas por completo. Tanto que la cantante ha querido reflexionar...

Además de mostrar cómo es su día a día con el pequeño René, y lo felices que son los tres juntos, ha decidido también escribir una larga reflexión en sus redes, donde echa la vista atrás y explica cómo se siente en estos momentos tras enfrentarse a "altibajos y desengaños"...

"Llevo toda una vida cantando y 15 años dedicándome profesionalmente. Durante todo este tiempo ha habido muchos momentos inolvidables, experiencias únicas , recuerdos imborrables pero también muchas desilusiones, altibajos, desengaños. Hoy echando la vista atrás me doy cuenta que TODO, absolutamente TODO lo que he vivido, bueno y malo, me ha traído hasta aquí. Soy más YO que nunca!", escribe junto a este post.

Y continúa: "Me deshice de los prejuicios, de muchos miedos e inseguridades que no me dejaban avanzar. De muchas personas que no me hacían bien y no me dejaban crecer. Me deshice de esa voz enemiga , de ese runrún continuo diciéndome que no podía o no debía. De esas falsas esperanzas , de esas mentiras disfrazadas y de esos fantasmas que no eran blancos. Me queda mucho camino por recorrer y mucho por aprender".

Y para finalizar, añade: "Estoy viva aunque por momentos muera por dentro por circunstancias de la vida, pero tengo ganas de seguir luchando. Tengo ganas de cumplir más sueños. De ver crecer a mi hijo , de verle sonreír cada día , de acompañarle es sus mejores y peores momentos. Tengo ganas de terminar mi disco. Ese disco que lleva plasmado en cada canción quién soy y cómo estoy. Gracias a todos los que diariamente perdéis un ratito de vuestro tiempo en escucharme y leerme. Os debo mucho".

