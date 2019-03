Leiva pide ayuda a través de las redes para encontrar algo con mucho valor sentimental

Si para algo sirven las redes sociales, además de para unir a nuestras celebrities, es para ayudarlas. Hace unas semanas veíamos como la extriunfita Natalia Rodríguez pedía ayuda a través de Instagram para encontrar a su perro Rocco, quien regresó a casa devolviéndole la sonrisa a la cantante.

Ahora ha sido Leiva quien no ha dudado en compartir un mensaje a través de las redes sociales para encontrar una prenda muy preciada para él: su chaqueta vaquera. El cantante ha publicado una imagen junto a su gran amigo Dani Martín donde aparece con la susodicha chaqueta:"Ayer perdí esa chupa vaquera. Valor sentimental XXL. Si alguien la encuentra y me la da le canto todos los villancicos que me pida con un polvorón en la boca", decía el artista desesperado.

Sin duda, la recompensa no está nada mal y seguro que ya ha conseguido que más de uno se ponga a buscarla sin descanso.