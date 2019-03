John Mayer pone nombre al día del cumpleaños de Taylor Swift

Lo intentaron llevar en silencio, pero acabó saliendo a la luz, y aunque duró poco tiempo, desde finales de 2009 a principios de 2010, ambos salieron muy afectados de la relación. John Mayer y Taylor Swift vivieron una intensa y corta historia de amor que comenzó con su colaboración musical en 2009 con su canción 'Half of my heart'. Tras la ruptura Taylor le dedicó una canción, cosa que no nos sorprende, 'Dear John', en la que el protagonista de la historia rompe el corazón de una niña.

Cuando llegó a los oídos de Mayer se sintió muy ofendido, y ambos declararon al respecto. Un John humillado por su exnovia, y una Taylor que tachaba de egocéntrico a su expareja por creerse convencido que la canción estaba dedicada a él. Fue la última vez que hablaron el uno del otro. Desde entonces no pararon de esquivar todo lo que tuviese que ver con su pasada relación.

Ahora, seis años después, un tuit desata la polémica. Mayer ha publicado en su cuenta en la red social de los 140 caracteres un mensaje donde afirma que el 13 de diciembre, cumpleaños de su exnovia, es el día más soso del año: "Tuesday, December 13 may be the lamest day of the year, conceptually". Aunque lo borró rápidamente, sus fans consiguieron hacer pantallazo de la publicación, que ahora se está debatiendo. ¿Lo habrá borrado para evitar que se asocie con Taylor, pero en realidad no tiene nada que ver con ella? ¿Irá dedicado a la cantante pero se arrepintió en el último momento?

Lo que sí que nos ha quedado claro es que el squad de Taylor no ha querido pasar por alto esta señalada fecha, aunque ella no haya eco del momento en las redes sociales, sus amigas más íntimas han compartido publicaciones cariñosas dedicadas a la cantante, como por ejemplo: Gigi Hadid, Karlie Kloss o Lily Aldridge.