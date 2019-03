Joe Jonas habla de sexo y confiesa una de sus prácticas sexuales favoritas

Ya no queda nada de aquel Joe Jonas que contaba tiernas historias adolescentes en sus canciones, como él mismo ha declarado, ha crecido y ha vivido nuevas experiencias que le han hecho descubrir nuevas cosas en la vida y ha querido retratarlo en sus canciones. Su carrera musical ha dado un giro por completo, y la mayor prueba es la última canción que ha estrenado titulada Be Mean.

Aunque está basada en una experiencia personal, la temática es completamente diferente. La letra es completamente sexual y según ha reconocido el cantante está inspirada en sus vivencias con el sadomasoquismo. En su última entrevista para PrideSource, Joe se ha mostrado muy cómodo hablando de sus experiencias personales en el nivel más íntimo: "Solo son cosas que vivimos. Siento que soy libre para poder hablar de esto, y sí, todo el mundo debería intentar un poco de cosas nuevas en el cuarto". "Definitivamente es divertido cuando metes algo de látigos y cuero y cualquier cosa que te guste –un poco de sadomasoquismo- en la habitación", comentó el cantante.

Cuando escribió la historia de su canción estaba pensando en alguien con quien vivió una historia al puro estilo 50 sombras de Grey, aunque no reveló con quién fue su experiencia sadomasoquista: "Escribí sobre mí y alguien con quien me estaba poniendo salvaje. Quizás nos pusimos algunos disfraces, tú sabes, nos pusimos un poco locos. Es una canción divertida, espero que la gente pueda divertirse con ella y aprender", comentó el cantante.

Aunque está orgulloso de su época en los Jonas Brothers, ahora su vida ha cambiado y está muy contento con su carrera musical. Se siente la mejor versión de sí mismo, y además está muy orgulloso del equipo con el que cuenta porque le permite crear cosas únicas y diferentes como su último tema, según declaró a la revista anteriormente mencionada.