La imagen de Demi Lovato que ha generado un gran debate

Demi Lovato ha sido una de las celebrities invitadas a la gala de los American Music Awards. Pero además de lucir palmito sobre la alfombra roja, la cantante conquistó a los presentes interpretando sobre el escenario uno de sus últimos trabajos 'Sorry not sorry'.

Durante la gala, Demi se tomó varias instantáneas que más tarde compartió con todos sus followers a través de su cuenta de Instagram y aquí fue donde surgió el debate.

La cantante compartió una imagen donde, según algunos usuarios, parece haberse retocado su figura con Photoshop; otros en cambio aseguran que el efecto de su extraña figura se debe a las transparencias que tenía su vestido. La imagen queda abierta a debate: ¿Photoshop sí o no?