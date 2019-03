Un hombre armado irrumpe en el concierto de Britney Spears

Britney Spears ha dado una actuación en Las Vegas que ha acabado con un gran susto para la cantante.

En medio de su espectáculo, un hombre armado ha irrumpido en el escenario del casino donde estaba actuando y, según cuentan algunas de las personas allí presentes, este individuo pretendía lanzarse sobre la artista.

Afortunadamente, el equipo de seguridad logró parar al hombre antes de que se acercase más a la cantante pop, que inmediatamente después de este suceso se dirigió al público preocupándose por ellos: "Estoy bien ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien herido?", preguntaba Britney. Este momento ha sido grabado y compartido en redes sociales por uno de los asistentes al concierto, en él se puede ver como su equipo de seguridad y algunos de sus bailarines evitan el acercamiento de este hombre armado a la intérprete de 'Oops I Did It Again'.

¡Menudo susto!