La foto que demuestra que Justin Bieber se ha convertido en un mono de feria

Justin Bieber, fotografiado dándose un homenaje | Gtres

Sabemos de sobra que Justin Bieber mueve legiones de fans, y también sabíamos que el cantante se estaba cansando del acoso que estaba recibiendo últimamente por parte de sus seguidores, pero lo que no sabíamos es que las cosas se iban a poner tan tensas. Si recientemente el cantante se enfrentaba a una de ellas, ahora Bieber ha tenido que plantarse delante de un abundante grupo de fans que no le dejaban ni comer en el Chargrill Charlie's Restaurant de Australia donde se encontraba junto a unos amigos. "Cuanto más gritan y actúen como animales, menos podremos tener una conversación", espetó el principito del pop a los muchos fans que esperaban a su lado de pie. Una persecución que continúo por la calle como podemos ver en estos vídeos que han publicado diferentes usuarios en las redes sociales. ¡Justin no puede más!

Probably the first time I've felt sorry for Justin Bieber. The poor guy can't even go for chicken without a mob of baying fans tailing him. pic.twitter.com/yzgLYr24y2 — Joe Ellison (@Chevychased) 17 de marzo de 2017

Okay, I'm so done with Beliebers.

I wouldn't be suprised if @justinbieber hates us. Beliebers are so indecent these days. pic.twitter.com/YvqJBPja3p — Justin Bieber (@0hjustinbiieber) 17 de marzo de 2017

“the more you guys scream and act like animals, the less we can have a conversation” TELL THEM @justinbieber pic.twitter.com/BnqzzSXkym — mandy (@imadgizzle) 17 de marzo de 2017