Fifth Harmony se niega a hablar de la salida de Camila Cabello

Fifth Harmony está a punto de lanzar su primer disco como cuarteto tras la inesperada y controvertida salida de su compañera Camila Cabello. Durante una entrevista , el diario The Sun quiso centrar sus preguntas en torno a la partida de Cabello, algo que no gustó mucho a sus compañeras.

Las chicas se negaron a hablar del asunto y prefirieron centrarse en su logro musical. "Ahora estamos concentradas en nosotras mismas", dijo Dinah Jane. "Estamos muy emocionadas y tenemos mucho que esperar del futuro, ese es nuestro momento ahora", concluyó.

Por otro lado, el periodista Dan Wootton quiso recordar algunos de los comentarios que Cabello hizo en los que asegura sentirse sexualizada mientras estaba dentro del grupo. Algo que pareció no sentar muy bien al resto de compañeras y a lo que respondieron: "Queremos hablar sobre nuestra nueva música. No queremos ponernos criticonas".

Parece que no les agrada hablar sobre la salida de su compañera y que por el momento prefieren centrarse por completo en su carrera musical.