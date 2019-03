El escandaloso y fogoso vídeo del protagonista de la serie 'Luis Miguel' Diego Boneta y su novia Camila Sodi en un restaurante

PILLADOS METIÉNDOSE MANO

Si recientemente descubríamos que, al igual que en la serie 'Luis Miguel', Diego Boneta y Camila Sodi estaban viviendo su particular historia de amor, ahora no hay duda de que están juntos y enamorados. La pareja ha sido grabada disfrutando de una velada romántica donde no se cortaron metiéndose mano en pleno restaurante.