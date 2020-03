Si hay algo que nos gusta mucho conocer de nuestros celebritxs es el interior de sus casas. Aunque los rostros más conocidos no suelen mostrar libremente su hogar a las cámaras si es cierto que de vez en cuando podemos colarnos en su salón o en su cocina debido a algún que otro vídeo o imagen que publican en sus redes sociales.

La casa de Alejandro Sanz, las vista de la casa de Isco Alarcón y Sara Sálamo o el baño de Blanca Suárez y Mario Casas cuando estában juntos. Y claro, hablando de baño no podemos dejar escapar el que nos acaba de enseñar Madonna.

La reina del pop ha compartido un vídeo cantando donde nos muestra al completo el espectacular baño de su casa, que está lleno de productos de belleza. "Come on, go, let's got eat some fried fish... come on, vogue, I mean go... 'cause there's no more pasta, oh no, we're gonna eat some fried fish, yeah!", canta con el cepillo en mano en un vídeo en el que podemos ver su cuarto de baño.

¡Dale al play al vídeo para verlo!

