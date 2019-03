Demi Lovato celebra en Instagram los cinco años que lleva sin consumir drogas y alcohol

Ahora Demi Lovato es una artista con una gran fama internacional que ha conseguido hacerse su hueco en el mundo de la música, pero el camino hasta llegar ahí no ha sido fácil. Es el caso de una niña Disney, que alcanzó una fama mundial que no supo gestionar siendo aún muy pequeña y que derivó en graves problemas de salud.

La cantante comenzó junto a los hermanos Jonas en el mundo de la música y la interpretación con la exitosa película 'Camp Rock', pero posteriormente continuó con su carrera en solitario. Aunque ahora ya puede presumir de estabilidad a nivel personal y profesional, la artista ha atravesado complicados momentos por su adicción a las drogas y el alcohol y los problemas alimenticios que sufrió cuando se obsesionó con estar delgada.

Pero después de un tiempo luchando para superarlo, lo ha conseguido. La artista hace cinco años que no consume ni drogas ni alcohol, y ha querido compartir la noticia con sus seguidores de Instagram. Ha publicado una imagen donde se pueden ver los años, los meses, los días y las horas que lleva sin consumir sustancias adictivas. La imagen de The Twelve Steps Of Alcoholic Anonymous, ha ido acompañada de un texto donde ha agradecido a su familia y amigos el apoyo recibido.

"Muy agradecida. Ha sido un largo camino. Muchas subidas y bajadas. Muchas veces quise recaer, pero me contuve y le rogué a Dios que me alivie de mi obsesión. Estoy tan orgullosa de mí misma, pero no lo pudiese haber hecho sin mi poder supremo (Dios), mi familia, amigos y todo aquel que me apoya. Hoy me siento honrada y alegre. Gracias, chicos, por mantenerse a mi lado y creerme", escribía Demi en su cuenta de Instagram.