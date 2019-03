Belinda echa a una fan en pleno concierto en Veracruz

Belinda está siendo duramente criticada en Twitter por echar a una fan durante uno de sus últimos conciertos. El pasado viernes, la artista musical se disponía a cantar una de sus canciones más conocidas cuando decidió dirigirse a una de las asistentes.

"Yo creo que en esta canción hasta esa niña fresa que ha estado sentada toda la noche, sin reaccionar, aburrida, con una cara así, hasta ella se va a parar", dijo mientras se movía de un lado a otro. Y, además, concluyó diciéndole: "Si no te gusta el show, te puedes ir, eh".

El público, que en ese momento estaba súper emocionado con tener a Beli subida sobre el escenario, decidió aplaudirla y gritar su nombre. Sin embargo, días después, los comentarios que está recibiendo la intérprete de 'Sapito' no son muy agradables.

"Lo que no sabe Belinda es que la chica, que seguramente sí sabe de música, fue al concierto porque perdió una apuesta" o "Lo que no sabe es que de ahí come la ridícula #SiNoTeGustaElShowTePuedesIrEh", son algunas de las críticas que está recibiendo la cantante en Twitter. Parece que Belinda ha metido la pata.