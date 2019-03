Así es como Chris Martin tranquilizó a su público cuando pensaban que estaba sufriendo un ataque terrorista

En el último concierto que 'Coldplay' ofreció en el Global Citizen Festival en Central Park, en Nueva York, se desató el pánico cuando el público confundió la caída de una valla con unos disparos.

Tras este estruendo se provocó una avalancha pero el famoso vocalista del grupo, Chris Martin, supo cómo tranquilizar a su público lanzando un tranquilizador mensaje desde el escenario.

"No hay necesidad de entrar en pánico. No hay necesidad de correr rápido, No hay necesidad de empujar a la gente. Nadie está tratando de herir a nadie. Estáis a salvo", y es que fueron muchos los asistentes que pensaron que estaban siendo víctimas de un atentado terrorista.