Antonio Orozco lleva a su hijo al médico y acaba él vendado

Antonio Orozco ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram en el que cuenta cómo llevando a su hijo en brazos al médico acabo él mismo con un esguince de primer grado. Para tranquilidad de sus seguidores, el artista ha asegurado que se trata de un accidente leve.

"Ayer tarde, acompañando a mi hijo al médico y llevándolo en brazos, tuve un mal tropiezo, leve, no se preocupe nadie. #estavezElDerecho #lovolveriahacer", decía el cantante en la publicación. Rápidamente, sus seguidores han empezado a mandarle mensajes de apoyo deseándole una rápida recuperación.

Esta no es la primera vez que el artista sufre un accidente en el tobillo, hace un año se fracturó el izquierdo, al contrario que esta vez, en plena actuación en Cambrils. Pero el cantante no dudó en tranquilizar a sus fans y asegurar que era necesario algo más que eso para bajarlo del escenario: "Solo quiero deciros que no os preocupéis por nada, en la segunda canción he sufrido una lesión bastante fuerte en el tobillo izquierdo, pero bajarme del escenario me tienen que cortar las manos, los pies y la cabeza", decía en las redes.