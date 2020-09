La gran polémica que ha generado la foto de Adele en bikini tras su impactante pérdida de peso

Adele revolucionó las redes con su pérdida de más de 45 kilos tras divorciarse de Simon Konecki. Aunque muchos seguidores de la cantante se preocuparon en su momento por el estado de salud de la intérprete de 'Someone like you', ella misma reconocía que lo había conseguido simplemente cuidando su alimentación y con la ayuda de un entrenador personal.

Hace unos días, la cantante compartía en redes sociales una publicación en bikini donde se podía ver la espectacular figura que se le ha quedado después de perder tanto peso. En la imagen, vemos a Adele celebrando lo que hubiese sido el Carnaval de Nothing Hill, que ha sido cancelado debido a la pandemia:"Feliz por lo que sería el Carnaval de Notting Hill en mi amado Londres".

Para esta fiesta íntima, la cantante optó por un bikini con la bandera jamaicana. Además, se recogió el pelo con pequeños moños trenzados al estilo tradicional Banktú. ¡En el vídeo de arriba te lo mostramos!

Y si se esperaba que la imagen diese que hablar, lo que nadie pensaba es que fuera por este motivo. La cantante ha sido duramente criticada por el estilismo que escogió, han sido muchos los que han acusado a Adele de apropiación cultural.

Hasta tal punto ha llegado la polémica, que otras personalidades como Naomi Campbell o Zoe Saldana han salido en defensa de Adele.

