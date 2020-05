Tamara Gorro comparte muchos de los momentos que está viviendo durante esta cuarentena. Desde que su marido Ezequiel Garay diera positivo por coronavirus, a cómo vivieron esas semanas de confinamiento, después cómo celebraron el que el futbolista se recuperara, así a cómo está llevando el distanciamiento con sus hijos que están en Madrid con sus abuelos o, ahora, su nuevo cambio de look.

La televisiva ha sido uno de los muchos rostros conocidos que se ha sumado a la tendencia de cortarse el pelo en casa. Con ayuda de Ezequiel, Tamara ha mostrado el resultado de cómo le ha quedado el cabello tras hacerse de estilista a sí misma.

"¡¡¡NUEVO LOOK!!! ¿Qué os parece? (Tened en cuenta que me lo he hecho sola...)", escribió Tamara en su post, a lo que su marido respondió: "Bueno ya está, foto sin nada en el 1.6 de seguidores, bailando bailes espectaculares de Jennifer López, y ahora este cambio espectacular. Usted está casada?".

