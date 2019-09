A pesar que desde hace meses se viene rumoreando que Alma Cortés, la hija de Raquel Bollo y Chiquete, podría estar esperando su primer hijo junto a su novio Juan José, la hija de la famosa colaboradora televisiva no se ha pronunciado sobre esta feliz noticia.

Y es que aunque Alma Cortés prefiere mantenerse al margen y llevar una vida de lo más tranquila alejada del foco mediático, la hija de Raquel Bollo se ha visto obligada a romper su silencio y enfrentar a las muchas críticas que ha recibido a través de las redes sociales después de compartir con sus seguidores de Instagram este vídeo tutorial de maquillaje.

"No hace falta tanta pintura", "Demasiada pintura solo consigues parecer mucho mayor" o "Con lo joven que eres no te hace falta tanto potingues", son algunos de los comentarios maliciosos que pueden leerse junto al vídeo de la hija de Raquel Bollo.

Hasta tal punto llegaron las críticas que la joven decidió pronunciarse y plantar cara a todos estos comentarios terribles que recibió vía redes: "Nunca me he parado a entrar en estas polémicas porque no merecen la pena pero me parece tan sucio, de tanta maldad y de ser muy malo...Yo subo un vídeo enseñando el maquillaje que me han enviado para sortear y sois muchas las que me preguntáis qué tal funcionan o cómo sientan a la piel. Por eso, para que os quedéis más tranquilos, hago un vídeo maquillándome con los productos y os comento qué tal. Yo hice un maquillaje de noche porque me da opción a utilizar más productos, no porque yo salga maquillada así todos los días... De hecho, ya habéis visto que a mí me da igual subir una foto con este careto. Hay veces que esos comentarios tan dañinos cansan. A mí, realmente, no me hacen daño porque sé que la intención es esa, hacer daño".

