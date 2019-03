El carísimo chándal de Paula Echevarría que te dejará sin habla

Está claro que la moda no tiene límites y puede llegar a extremos de lo más inesperados, desde la prenda de 20€ de Hiba Abouk hasta el look de 3.000 euros de Sara Carbonero. Y claro, es normal. Ya que las celebrities e 'influencers' de hoy en día puede llevar cualquier tipo de marcas, como un Zara, Dior o Asos, al más puro estilo la Reina Letizia.

Con la nuevas modas, que cada vez son más efímeras, parece que cuesta que alguna prenda permanezca mucho tiempo en nuestro armario. Sin embargo, parece que la tendencia del chándal ha llegado para quedarse, y si no que se lo digan a Paula Echevarría que ha apostado muy fuerte por él.

La que fue protagonista de 'Velvet', serie original de Antena 3, se ha gastado una gran suma de dinero en su nuevo conjunto de sport o no, quién sabe, lo mismo es una de sus colaboraciones. El caso es que el look cuesta un total de 1.315 euros. Sí, ¡cómo lo ves! La sudadera cuesta 193 euros, los pantalones 205 euros, el plumas 703 euros y las zapatillas 214 euros, todo de la firma Guts and Love.

Y claro, los comentarios han sido muchos. Aunque hay que decir que la gran mayoría apoyan el nuevo estilo chandalero de Echevarría: "Todo te queda bien".