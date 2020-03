Nunca he hablado ni hablaré de temas tan delicados como experta porque no lo soy. Siempre os hablo desde mi propia experiencia y parte de mi historia.

Yo sufrí un trastorno alimenticio debido a la presión que tenía, creía que estando delgada todos mis problemas se solucionarían por arte de magia y no era consciente de donde me estaba metiendo.

Yo tenía miedo de contar lo que me pasaba o cómo me sentía y al final dar el paso de admitir que no estás bien y buscar ayuda es el primer paso para salir.

Pedir ayuda no te hace más débil, no estás solo.

Si a alguien puede servirle de ayuda, me doy por satisfecha.

Un beso!

