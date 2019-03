Mireia Canalda destapa que pasó por quirófano para someterse a una operación estética

Hay veces que es mejor hablar de las cosas cuando se está preparado, y así lo ha hecho Mireia Canalda.

La modelo compartía recientemente con todos sus seguidores un secreto que ha mantenido oculto hasta ahora: la operación de pechos a la que sometió hace unos meses. Un retoque estético que como ella misma ha confesado ha preferido mantener en secreto por miedo "al rechazo"…

"El día 19 de abril pasé por quirófano. Casi nadie lo cuenta y realmente no tendría por qué hacerlo, ya que al ser un retoque pequeño podría pasar por natural. Me daba miedo el rechazo, pero me grabé por si algún día cambiaba de opinión. Hoy he cambiado, ya que creo que si muestro casi todo de mi vida a quienes me seguís, os merecéis que también cuente mis complejos", comienza escribiendo Mireia en el post que ha publicado en Instagram.

Y es que la modelo catalana confiesa que a pesar de que antes estaba muy orgullosa de su pecho a pesar de ser pequeño, tras la maternidad no se sentía feliz ni cómoda con su pecho por los cambios que había sufrido.