El look de Edurne que nos ha dejado impactados

LA CANTANTE SE HA PASADO DE LA RAYA

Parece que Edurne ha tenido un patinazo estilístico. Y es que vale que la cantante haya querido apostar en su look con la temática de la nueva película 'My Little Pony', en la que pone la voz a unos de sus personajes, pero lo que ha hecho Edurne ha sido traspasar el límite de lo hortera.