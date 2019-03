Laura Escanes sorprende con un nuevo cambio de look

Laura Escanes comenzaba la semana convirtiéndose en el centro de atención después de que saliera a la luz que uno de los capítulos de su libro, ‘Piel de letra’, revelaba cómo había sido violada por una expareja.

Pero nada mejor que el amor de su marido, Risto Mejide, para olvidar el pasado, y con él se ha ido a pasar unos románticos días a Roma, coincidiendo también con su 22 cumpleaños.

De allí ha vuelto con un radical cambio de look con el que ha sorprendido a todos sus seguidores, ya que si antes lucía una melena rubia que cambió por un corte de pelo pixie en rubio platino, ahora ha pasado de este color al castaño.

“¿A QUE NO OS LO ESPERABAIS? De rubia a castaña y tiro porque me toca”, ha escrito Escanes junto a la imagen en la que aparece con su nuevo look. Y a ti, ¿qué te parece?