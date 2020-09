Los problemas de Kim Kardashian con sus fajas para embarazadas

Kim Kardashian ha conseguido lanzar la colección de lencería para embarazadas que tanto deseaba. Las colecciones de Skim son todo un éxito, pero la última, centrada en mujeres embarazadas, está dando más de un quebradero de cabeza a la famosa empresaria...

Esta nueva línea para embarazadas ha provocado controversia, puesto que algunos seguidores de Kim se preguntan si estás fajas reductoras serán beneficiosas para una mujer embarazada, puesto que le podrían apretar demasiado la tripa perjudicando así al feto. "Para cualquiera que tenga un problema con la ropa de maternidad, y si no ha estado embarazada antes, es posible que no conozca la lucha de lo que es cargar con todo este peso extra como lo hice con millones de mujeres fuertes", ha declarado la empresaria. Además, ha contestado de forma contundente y se ha defendido de las críticas: "No es para adelgazar, es para que la tripa descanse", "Para ayudar con el peso incómodo que se lleva en el estómago y que afecta la zona lumbar, y la compresión de las mallas ayuda a aliviar el dolor causado por la hinchazón".

En defensa de Kim ha salido su amiga Chrissy Teigen, que está embarazada de su tercer hijo, y ha probado la línea de lencería lanzada por su amiga expresando así sus sensaciones con ella: "Solo quiero mostrar y hablar un poco sobre qué son las fajas para el embarazo. Básicamente, la razón por la que me encantan las fajas para el embarazo es porque evita que todos los pliegues de mi vagina y mi estómago se coman la ropa interior en cualquier otro momento ". Y añade: "No necesitas que tu forma sea corregida u oculta. No necesitas un obstáculo aún más incómodo entre tú y una meada. Solo necesita probar y montar con este milagro y hacer todo lo posible para estar lo más feliz y cómodo posible dentro de sus circunstancias. El embarazo ya es bastante difícil".

