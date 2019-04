El nuevo y sorprendente corte de pelo de Jessica Bueno

Ahora con la llegada de la primavera han sido muchas las famosas que han decidido cambiar de look y Jessica Bueno está entre ellas…

La modelo que desde hace años vive en Londres con su marido Jota Peleteiro ha aprovechado las vacaciones de Semana Santa para cambiar de look durante unos días de descanso en su pueblo Los Morales, en Sevilla.

Un cambio de look con el que parece que la modelo está muy ilusionada tal y como comparte con todos sus seguidores de Instagram: "New look for summer". ¡En el vídeo te dejamos este comentado cambio!