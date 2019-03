El detalle de la foto de Hiba Abouk que ha generado un sinfín de comentarios

Sabemos que Hiba Abouk tiene estilo de sobra, y que gracias a su amistad con el estilista Pelayo Díaz, Hiba está muy puesta en últimas tendencias pero recientemente nos ha sorprendido con una que nos ha dejado (al igual que a sus followers) con la boca abierta.

La intérprete compartía una imagen en el aeropuerto Charles de Gaulle de París donde aparecía con unos tacones que no sabemos si se convertirán en tendencia pero han generado miles de comentarios… "Ya tengo botas para ir a la biblioteca las próximas dos semanas", "no he visto nada igual" o "soy yo o en los tacones lleva subrayadores?".

Unos tacones de la firma Vetements, valorados en unos 700 euros, donde el tacón son dos famosos subrayadores azules de la marca STABILO BOSS ORIGINAL.

¿Te atreves con ellos?