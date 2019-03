El criticado look de Georgina Rodríguez en Italia

Desde la llegada de Georgina Rodríguez a Italia, sus seguidores han estado pendientes de todo lo que hace. La modelo se encuentra instalada en Turín junto a Cristiano Ronaldo, después de que fuera fichado como el nuevo delantero de la Juventus.

A pocos días de que el astro comience la pre temporada con su nuevo equipo, la española ha compartido una foto en la que se la ve disfrutando de un paseo por las calles de Milán luciendo un conjunto de animal print.

Un look que no ha pasado desapercibido por parte de sus seguidores que han criticado duramente su manera de vestir para ir a caminar por los rincones de la ciudad.

Desde que se ha convertido en una figura pública, sus estilismos no han pasado desapercibidos por sus haters. Sin embargo, ella no se ha dejado llevar por las críticas y ha respondido a los ataques contra sus looks: "Si dejáramos de criticarnos tanto entre mujeres el mundo iría mejor".