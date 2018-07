La cara de Kendall Jenner antes de subirse a la pasarela

Kendall Jenner y Bella Hadid viajaban a París con motivo de la Couture Fashion Week, donde ambas lucirían los modelos diseñados por Alexandre Vautier para su colección de primavera-verano 2017. Pero la modelo del clan Kardashian no consiguió deslumbrar como de costumbre. Su look pretendía dar todo el protagonismo al minivestido con escote de corazón, brillos en varios colores y estampado con formas extrañas, y los maquilladores optaron por un maquillaje muy suave que no consiguió camuflar la cara de cansancio de la maniquí.

Acaparó todas las miradas en el ensayo previo al espectáculo, donde se subió a la pasarela con unos ajustados pantalones negros, una camiseta de lo más simple en negro, una cazadora vaquera, y sin maquillaje. La modelo al natural presentaba una cara muy pálida, tal y como demuestran las imágenes publicadas por DailyMail, que dejaba ver las marcas de la piel provocadas por el problema de acné que padece.

No se sabe lo que le pasará a la modelo, pero probablemente sea el exceso de trabajo lo que no la ha hecho brillar en esta última aparición en las pasarelas en la Semana de la Moda de París. Lleva unos meses de mucho trabajo con continuos viajes y pueden estar pasando factura. Parece que lo que necesita son unos días de descanso para recuperarse de tanto ajetreo.