Blanca Suárez nos despista con sus cambios de look

Blanca Suárez no deja de despistarnos con sus cambios de look. Blanca se atreve con todo y así lo ha demostrado con sus últimos cambios de imagen.

La intérprete ha renunciado al rubio platino con el que la veíamos durante todo el verano para regresar a su característico castaño con reflejos. El nuevo look que luce Blanca Suárez no ha dejado indiferentes a sus followers. Blanca ha compartido una atrevida imagen en Instagram donde ha presumido de nuevo look y de sesión de cuidados.

Lo que está claro es que de rubio o de castaño, la actriz no quiere renunciar a su corte de pelo. Blanca sigue siendo fiel a su melena midi que con tanto estilo luce en sus fotos.