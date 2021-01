Blanca Suárez está acostumbrada a inspirar los looks de sus seguidores. Cuando no es por una cosa es por otra. Pero la verdad es que tanto su pelo, como su ropa y sus accesorios suelen convertirse en un 'must have' que los fans de la artista copian, con el objetivo de convertirse en fieles réplicas de la 'it-girl'. En este caso, Blanca ha sorprendido con unas elegantes uñas que no han pasado desapercibidas.

Lo cierto es que las uñas de la actriz ya habían destacado en numerosas ocasiones, y aunque no se encuentra a la altura de Rosalía, se está empezando a convertir en un icono también en este ámbito. En la imagen que ha compartido en su Instagram y que te mostramos en el vídeo, aparece su rostro y su mano con unas uñas de color nude y forma almendrada, que combinan con todo tipo de colores y tonos de piel, por lo que son más que perfectas para el día a día.

Y es que la actriz se ha puesto en buenas manos, nunca mejor dicho. La intérprete ha acudido al mismo lugar donde otras grandes artistas van para convertir sus manos en auténticas joyas. Y no hablamos de cualquier artistas, sino de rostros tan conocidos como Becky G, Úrsula Corberó, Lola Índigo o Dulceida, aunque ellas casi siempre con resultados mucho más llamativos en comparación a lo que la actriz ha decidido hacerse esta vez que, desde luego, ya huele a éxito.

Porque si Blanca lo ha publicado, seguro que se convierte en tendencia pronto ¿quién no quiere tener las uñas como la actriz?

