Blanca Suárez y Aitana con el mismo pelo, corto y con rizos

Recientemente Aitana compartía a través de redes un impactante cambio de look, que nada tiene que ver con lo que suele llevar la extriunfita. Acostumbrados a su melena lisa, algo más corto y flequillo, apareció con el pelo completamente rizado y sin su característico flequillo. Una nueva imagen con la que en pocas horas consiguió más de 400.000 likes.

Un look que podría convertirse en la nueva tendencia del invierno.Y es que Aitana no ha sido la única, ya que horas más tarde era Blanca Suárez quien a través de sus Stories de Instagram lucía un look muy similar al de la cantante.

Blanca Suárez | Instagram

¿Estamos ante la tendencia del 2019?