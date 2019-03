Bar Refaeli muestra su apoyo a transexuales y gays con una polémica foto en Twitter

Para demostrar al colectivo homosexual de su país natal su apoyo más incondicional, Bar Refaeli ha decidido subir su foto 'más masculina' a las redes sociales. En un baño de hombres y posando como tal delante de uno de los urinarios, la top model internacional ponía su granito de arena en la semana del 'Orgullo Gay' celebrada en Tel Aviv.

"Gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. TODOS IGUALES", escribía la ex de Leo Di Caprio junto a la foto en su cuenta de Twitter. Minutos antes ya la había subido a Facebook e Instagram, pero esta última la eliminó debido a su política. Por si esto no bastaba, poco más tarde la modelo subía otra foto a Twitter retratando a la multitud del evento junto al mensaje: "Tel Aviv #gayweek. ¡LA LOCURA!".

Esta no es la primera vez que el angelito de Victoria's Secret saca a la luz su lado más gamberro. Su sonado beso en el anuncio de la 'Super Bowl', su disfraz de Mamá Noel las pasadas navidades... Al parecer, los judíos ortodoxos ya han protestado más de una vez para que no se le asocie como imagen del país hebrero pero Bar no le teme a nada ni a nadie. Una celebrity valiente en toda regla, vamos...