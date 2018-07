La asombrosa respuesta de una enfermera a la cajera que se burlaba de los colores de su pelo

Mary Walls es una joven enfermera que trabaja en un hospital del Estado de Wyoming, en Estados Unidos. Cuando fue a hacer la compra de la semana para su casa, la empleada del súper que le atendió comenzó a burlarse de ella por tener el pelo de múltiples colores.

"Me sorprende que te permitan trabajar en un hospital con este pelo. ¿Qué piensan los pacientes al respecto?", decía la cajera a la chica del pelo multicolor. Además, animaba a los demás a criticarla y a burlarse de ella, cosa que no consiguió.

Mary, cuando llegó a casa, decidió responder en un post de Facebook a la cajera que le había humillado públicamente. La enfermera escribió en su muro:

"No puedo recordar ningún momento en el que mi color de pelo me haya impedido proporcionar un tratamiento para salvar la vida de alguno de mis pacientes. Mis tatuajes nunca me han impedido cogerles de la mano cuando estaban asustados y llorando porque el Alzheimer había robado su mente. Mis múltiples pendientes en la oreja nunca han interferido en poder escuchar, recordar sus mejores momentos. Mi piercing en la lengua nunca me ha impedido darle a un paciente al que han diagnosticado una enfermedad palabras de aliento o a una familia que está de duelo. Por favor, explícame por qué mi apariencia, acorde a mi carácter alegre, mi corazón servicial y mi cara sonriente; pueden hacer que no haga bien mi trabajo como enfermera".

Con esta respuesta, Mary Walls se ha hecho conocida en el mundo entero y ha recibido cientos de miles de likes y de interacciones. Los usuarios que han compartido su carta reclaman que se ponga fin a los juicios de apariencia.