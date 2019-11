Will Smith lleva años haciendo reír al público, y lo cierto es que su sentido del humor y su simpatía le han convertido en uno de los actores más queridos de Hollywood. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que el actor parece no controlar el nivel de sus bromas, e incluso llega a molestar a su familia, tal y como ha revelado su mujer Jada Pinkett en su programa que ofrece a través de Facebook 'Red Table Talk'.

En uno de los últimos programas, Jada ha contado que ha tenido que 'educar' a Will en ese sentido, a la hora de entender cuando 'se está pasando'. "Entendí eso porque estoy en esta casa con Will y él está diciendo las cosas más locas. Él no entiende el nivel. Y gracias a Dios que me tiene y tiene a Willow… Educamos a ese bromista antes de que salga de esta casa. ¿Sabes a lo que me refiero?", ha explicado. "Willow ha tenido que regañar a su padre en más de una ocasión por comentarios insensibles sobre la menstruación, como el 'debes de estar premenstrual'. Y ella le ha contestado 'No vamos a ir por ahí'. Se trata de un trabajo constante".

"Hay algunas cosas sobre criar a un hombre que yo no puedo saber. Yo le digo a Will, 'quiere a tu hija, pero déjame a mí enseñarla, porque hay algunas cosas delicadas que tú no puedes entender porque tu relación con el mundo es diferente a la relación de una mujer con el mundo'", ha razonado Jada.

