La indirecta de Miley Cyrus a Liam Hemsworth en su última canción donde parece que se disculpa

En 2019, Miley Cyrus y Liam Hemsworth pusieron fin a su amor tras diez años de relación y ocho meses de matrimonio, algo que se vio precipitado tras salir a la luz unas fotos donde la cantante aparecía besándose con su mejor amiga, Kaitlynn Carter.

Poco después ambos firmaron el divorcio en lo que pareció ser una separación amistosa. Sin embargo, las declaraciones de ambas partes no han cesado y se culpan el uno al otro. La última en hablar a cerca de lo ocurrido fue Miley, que ha tenido una reciente ruptura con Cody Simpson, el que era su pareja durante estos últimos 10 meses.

Sin embargo, la cosa no se queda aquí y la cantante ha querido mandarle una indirecta al actor donde parece que se disculpa públicamente por lo ocurrido. Ha sido en su última canción 'Win some, lose some' y en una estrofa dice "no puedo contar las veces que la fastidié".

