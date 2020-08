Lo que piensa ahora Liam Hemsworth de Miley Cyrus tras su divorcio

Miley Cyrus y Liam Hemsworth han llevado una relación complicada desde sus inicios. Lo que en 2019 parecía que había terminado con la firma de divorcio entre ambos, continúa trayendo cola. Y es que tras las últimas declaraciones de Miley sobre su relación con el actor australiano, ahora se ha revelado cuál es la opinión que ahora tiene Liam de su exmujer.

Liam parecía que no quería entrar en ningún conflicto por lo que durante todo este tiempo se ha mantenido al margen. Pero parece que la paciencia de Liam se ha acabado tras las últimas declaraciones de Miley sobre la pérdida de su virginidad con él.

"Liam tiene una opinión no muy buena de Miley en este momento", declara una fuente en exclusiva al portal US Weekly. Desde su divorcio, la cantante y él "no han hablado mucho". Además, esta fuente asegura que Liam lo pasó realmente mal con su separación.

