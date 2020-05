Kylie Jenner forma parte de la prestigiosa familia de las hermanas Kardashian y pertenecer a un imperio así ya te crea tu fama. Pero es que además, la joven fundo su propia marca de cosméticos, por lo que la revista Forbes la nombró en 2018 multimillonaria.

En 2019 y 2020 volvió a hacerlo pero en esta ocasión como la multimillonaria más joven del mundo. Sin embargo, esta misma publicación parece que se ha retractado y ha desvelado que podría ser un fraude.

Tal y como ha revelado el 'Daily Mail', Forbes ha tachado a Kylie Jenner de la lista después de acusarla de que los documentos financieros de la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) fueran falsos y haber mentido sobre su éxito en su compañía de cosméticos.

El medio anteriormente citado ha consultado con el conocido y prestigioso abogado Jan Handzlik y ha asegurado dichas acusaciones podrían ocasionarle graves problemas legales si se abre una investigación formal.

Así mismo la celebrity ha decidido responder en su cuenta de Twitter tras ver la publicación: "¿Estoy soñando? Pensé que este era un medio con buena reputación. Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas, jajaja. Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentir. NUNCA".

