Kim Kardashian parece no poder dejar de sorprendernos. Y es que ahora la estrella de 'Keeping Up With The Kardashian' ha sacado el álbum de los recuerdos y ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen recuperada de su anuario de 9º Grado.

Un post donde vemos a una joven Kim de lo más natural con el pelo corto, justo a la altura de la mandíbula, y un maquillaje sutil, que se aleja de las excentricidades con las que estamos acostumbrados a ver a la empresaria de 'SKIMS'.

Un post que ya contiene más de tres millones de likes, y es que han sido muchos de sus seguidores los que no han podido evitar comparar con el gran parecido que existe con su hija pequeña, Chicago West: "Es tu gemela", "Literalmente sois completamente iguales", "Es exactamente igual a Chicago".