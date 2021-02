El mundo del modelaje es sin duda la pasión de la famosísima Kendall Jenner. Y es que desde muy pequeña trató de hacerse un hueco en ese mundillo en el que ahora es toda una experta, por lo que anteponerlo al reality de su familia que ahora llega a su fin, ha sido todo un éxito que ahora está dando sus frutos. Por ello, su facilidad para ponerse delante de una cámara y deslumbrar la ha demostrado en su último posado que ha realizado con motivo de la promoción de 'Skims', la marca de su hermana Kim, por San Valentín.

Y es que aunque a la fundadora de la marca y a su otra hermana Kylie se les ve una figura estupenda, la de Kendall ha destacado tanto que muchos se plantean que fuera fruto del Photoshop. Lo cierto es que es difícil encontrar a alguien con un cuerpo tan impresionante como el de la joven y más en esta campaña, que te mostramos en el vídeo de arriba. Es por ello que muchos fans han comentado en la foto que tiene ya más de 12 millones de likes poniendo cosas como: "No puede ser de verdad" o "Tiene que haber truco".

Y la verdad es que sí que lo hay. Kendall lleva una alimentación muy equilibrada que combina con un entrenamiento diario muy pero que muy exigente. Además, la hermanísima ha acompañado la imagen que algunos creen "irreal" con un vídeo del 'making of' de la sesión de fotos para que los más desconfiados vean que, en movimiento, la modelo sigue estando tan espectacular como cuando posa, algo que evidencia que Kendall es una auténtica diosa siempre, tal y como su hermana deja ver: "No alcanzo a entenderlo... ¿Cómo es posible que seas humana? Eres tan espectacular que no me lo creo". ¡Dale al play para verla!

