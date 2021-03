Jennifer Aniston ha vuelto a ser noticia, sin embargo, esta vez es por algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados. No se ha hecho un cambio de look, no ha ganado ningún premio y ni siquiera ha subido ninguna foto, sino que todo ha empezado después de que un usuario de Twitter publicara una foto con una amiga, totalmente ajena a la actriz pero con algo que las une.

Y es que la revolución llegó cuando la gente comenzó a darse cuenta del gran parecido que ambas tienen y que, sin duda, ha hecho que más de uno haya dudado de si era un montaje. El propio dueño del perfil que compartió la foto escribió: "Ustedes pueden ver como mi amiga es IGUAL A JENNIFER ANISTON!!!!!!!!!!!!!!!", algo que seguro que pensaba que no iba a tener tanta repercusión, pero que finalmente, se ha viralizado por completo.

Tanto es así que las respuestas al tuit no han tardado en llenarse de comentarios tales como: "QUEEE??? Pensé que era Jen", "Asumía que la de la izquierda era la verdadera", ''Más parecida a Jennifer Aniston que la misma Jennifer Aniston'', o incluso "Instagram o no te creo", decía un desconfiado usuario.

Y es que lo cierto es que la actriz se acaba de encontrar con la que seguro es la persona más idéntica a ella que conoce.

