Drew Barrymore confiesa el largo tiempo que lleva sin tener una cita

Drew Barrymore recibía en su programa de entrevistas esta misma semana a Jane Foda. Durante la conversación, han hablado de varios temas y se han divertido, como es habitual en el programa de Drew. Pero uno de los temas del que han hablado, y que más interés ha generado, ha sido la conciliación entre la vida sentimental y la laboral.

Barrymore se divorció de su exmarido Will Kopelman en 2016, con quien tiene dos hijas, Olive, de 7 años, y Frankie, de 6. Al parecer, la actriz tiene claro que aún no es el momento para comenzar una nueva relación, aunque hayan pasado ya cuatro años desde su divorcio, y así se lo ha explicado a su invitada: "Pero he tenido esa mentalidad durante los últimos cinco años, pensando, 'no sé si estoy dispuesta a abrirme, simplemente, no puedo encajar'".

Ante estas declaraciones, la invitada, Jane Foda, pensaba de otra manera: "Bueno, puedes meterte un pequeño lío o dos. ¡Eres tan joven! Eres demasiado joven para renunciar a nada. Tienes que estar abierta a cualquier cosa, Drew", le animaba la veterana actriz de Hollywood.

Seguro que te interesa...

El entrecejo viral de Drew Barrymore