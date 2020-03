Este viernes por la noche, Miley Cyrus y Hailey Baldwin realizaron un directo por Instagram. Debido a la cuarentena por el coronavirus que estamos viviendo actualmente, los famosos están usando más que nunca la redes sociales no solo para comunicarse con los fans, sino también con otros celebrities.

Tanto la cantante como la modelo se criaron en una iglesia cristiana, pero Miley lo dejó y ahora en este vídeo ha querido explicar la razón por la que abandonó:

"Tenía algunos amigos homosexuales en la escuela. Esa es la razón por la que dejé mi iglesia es que no estaban siendo aceptados. Estaban siendo enviados a terapias de conversión ... También tuve dificultades para encontrar mi sexualidad", comenzaba la artista.

"Así que ahora creo que si me dices que se me permite rediseñar mi relación con Dios como adulto y hacer que se sienta más aceptable para mí, me sentiría menos apagada por la espiritualidad", finalizaba.

Por su parte, Hailey Baldwin la apoyaba diciendo que "se trata de tu viaje entre tú y Dios. No es tu viaje y el de otras 10 personas. Es solo tuyo. Es entre usted y Él. Creo que Jesús se trata de amar a las personas, sin importar dónde se encuentren en la vida. Siempre he tenido dificultades con la iglesia para hacer que las personas se sientan excluidas y no aceptadas y no pueden separarse de eso por lo que creen y a quién aman".

...

Seguro que te interesa...

Cody Simpson confiesa si Miley Cyrus está embarazada