El despiste de Vicky Martín Berrocal la deja tirada en el aeropuerto

Vicky Martín Berrocal, que sorprendía hace unas semanas a sus seguidores después de que publicara una imagen donde destacaba su impactante cambio físico después de seguir un estricto entrenamiento que le ha hecho perder peso de manera radical, ha compartido en su cuenta de Instagram el problema que ha sufrido cuando se disponía a viajar a España como cada semana.

Y es que la diseñadora desde hace unos meses está viviendo junto a su pareja, Joao Viegas, en Lisboa, pero está continuamente viajando entre Portugal y Sevilla, ya que debido a sus compromisos profesionales tanto como diseñadora como colaboradora en el programa de Bertín Osborne tiene que estar de un lado a otro.

Esta semana volvía a España debido a su trabajo, pero al parecer tuvo un pequeño percance con la hora del viaje, y es que en Portugal es una hora menos que en España y esto le ha pasado una mala jugada y ha tenido que estar en el aeropuerto más tiempo del que tenía pensado. En un primer momento, compartía un stories donde aparecía ella muy cansada acompañada de una pregunta a sus seguidores: "¿Queréis que os cuente lo que me ha pasado? Os lo cuento igual porque tiene tela el despiste mío".

Vicky Martín Berrocal | Captura Instagram Vicky Martín Berrocal

"Bueno, os cuento. Yo no me aclaro todavía con las horas estas de Portugal y es una hora menos, ¿vale? Pero no me aclaro. Me sacan el billete en España y me dicen que salgo a las cinco menos cuarto. Claro pues cinco menos cuarto, pues yo directamente le quito una hora menos. ¿Cinco menos cuarto? Pues cuatro menos cuarto. ¿A qué hora tengo que estar en el aeropuerto? Pues a las dos y media para estar perfecta con esto de que hay que estar antes por todo este lío", explicaba la diseñadora en sus stories mientras se reía por lo que le había pasado.

Vicky Martín Berrocal | Captura Instagram Vicky Martín Berrocal

"Bien, pues yo llego al aeropuerto y me dicen 'no' es a las cinco menos cuarto. ¿Pero yo por qué le quito una hora menos? Le quita una hora menos, cuando se la tengo que poner no se la pongo… el jaleo lo tengo yo. Ahora dos horas en el aeropuerto que está animadísimo", terminaba de contarle a sus seguidores lo que le había pasado. Aunque no ha sido lo único que ha comentado, ya que también se ha querido mostrar lo vacío que estaba el aeropuerto debido a la situación sanitaria.

