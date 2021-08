El viaje de Deboráh François a España tras salir a la luz la nueva relación de Mario Casas con Desiré Corderó

El gallego y la actriz belga se conocieron el año pasado durante el rodaje de la película 'El pacticante'. Tras un verano de amor, lo cierto es que la relación no duró mucho. Mario Casas aprecia mucho su intimidad, por lo que no hubo muchos detalles sobre la ruptura. A pesar de los rumores, no lo pudimos confirmar hasta que el actor fue visto con su nuevo amor, Desiré Corderó.

Ahora, Deboráh François está de vuelta en España. Parece que durante el verano que pasó con Mario Casas en Mallorca también le dio tiempo a enamorarse de nuestro país, y ha decidido volver a disfrutar de las costa mediterránea. La actriz no ha parado de compartir publicaciones en sus redes sociales, dejando bien claro que se encuentra por aquí. Aunque no ha especificado el lugar exacto de sus vacaciones, en la descripción de las fotos se puede leer: "Verano mediterráneo. #españaES" y "Mi momento zen. (les ahorro la pose de yoga, en realidad estaba admirando el paisaje)". La actriz también ha subido una historia en su cuenta de Instagram y la hemos podido ver tomando una cerveza relajadamente sobre la orilla del mar. Dejaba claro que había vuelto a España a pasarlo en grande: "Beber con moderación. O no". ¿Habrá vuelto para rememorar los buenos momentos?

Mario Casas está centrado en su nuevo romance

A pesar del poco tiempo que ha pasado desde su anterior relación con Deboráh, la sevillana que ganó Miss España en 2014, Desiré Corderó, le ha robado el corazón a Mario Casas. Su relación es todavía un misterio, no sabemos cómo se conocieron ni cuanto llevan juntos, perola semana pasada salieron a la luz unas fotos que confirman su relación.

La modelo ha tenido varias relaciones, todas bastante duraderas. La más sonada fue con Álvaro Ruiz, hijo de Fernando Hierro, aunque también fue relacionada con Cristiano Ronaldo y otros futbolistas. ¿Será esta la relación definitiva de Mario Casas?

