Vania Millán confesó hace unos meses en su cuenta de Instagram, tras anunciar que se iba a casar con su actual pareja Julián Bayón, las ganas que tenía de ser madre, pero las dificultades para conseguirlo. Aseguró que ya había congelado sus óvulos y estaba dispuesta a someterse a cualquier tratamiento para conseguirlo.

"Sabía que podía ser difícil lo de ser madre, pero reconozco que me he quedado un poco tocada cuando me entero que después de todo el proceso pues no es posible implantar nada y que parto de nuevo de cero", compartía la ex mujer de René Ramos en su última publicación de Instagram asegurando que se encuentra en un "limbo de confusión".

La modelo rota confesaba que le tocaba aceptar la realidad, aunque eso no significa que vaya a tirar la toalla, pero le va a costar mucho trabajo el volver a tomar la decisión de ser madre. "Soy de las que piensan que todo pasa por algo… ahora me toca aprenderlo a ver… y pido a Dios que me de la paciencia, la claridad y la fuerza para entender", añadía a la publicación.

Rápidamente su cuenta de Instagram se ha llenado de mensajes de apoyo y ánimo para la modelo. "Ya verás como todo llega", "No te rindas" o "Ánimo, no te rindas", eran algunos de los comentarios que le han dejado sus seguidores. Por su parte, Vania no ha dudado en agradecer todo el apoyo que ha recibido y que ahora se encuentra mucho mejor y más animada.

