El verdadero motivo por el que Toñi Moreno pasará por quirófano para hacerse un retoque estético

Toñi Moreno se ha confesado con sus seguidores de Instagram, aunque no es la primera vez que lo hace ya que la presentadora habló sobre la crisis de ansiedad que sufrió después de dar a luz a su hija Lola. Aunque esta no sea su confesión, hace unos días habló sobre la dieta que había empezado para así recuperar el cuerpo que tenía antes del embarazo.

Esta vez la periodista se ha sincerado con sus seguidores y les ha explicado que en los próximos días va a pasar por quirófano para someterse a una operación y así lo ha explicado: "Me lo he pensado mucho porque soy temerosa y muy cagona. Me lo he pensado mucho pero ya sabéis que estoy en mi puesta a punto y quiero vivir una segunda juventud".

"He decidido que me voy a operar la visión", añadía durante la explicación sobre su paso por el quirófano. Y es que la presentadora ha asegurado que después de pensarlo mucho ha decidido lanzarse y desprenderse, por fin, de las gafas de vista. Al parecer ha decidido operarse en una clínica de Almería.

A Toñi le ha costado dar el paso y por eso ha confesado que va a ir publicando todo el proceso para así animar a esas personas que también tienen ese rechazo de someterse a una cirugía. "Os voy a contar cómo va a ir la operación sobre todo por si hay gente que tiene miedo y no sabe cómo hacer", concluía así el vídeo.

