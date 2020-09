Tamara Falcó confiesa cómo consiguió adelgazar los 20 kilos que engordó

Tamara Falcó ha sido la primera invitada de la nueva temporada de 'El Hormiguero', y es que la hija de Isabel Preysler se estrena como colaboradora del programa de Pablo Motos, y lo ha hecho por todo lo alto.

Su espontánea actitud se ha ganado el cariño del público. De hecho reveló que su madre colecciona artículos de papelería, y hasta que ella misma se hace los calimochos con vino de la bodega de su padre.

Sobre su nueva vida como Marquesa de Griñón ha desvelado: "Mi padre lo describía como una encina milenaria que te llega y tiene que llevar el nombre bien. Es un proceso muy largo y no sé nada, nunca he sido marquesa".

Además Pablo también le preguntó por su drástico cambio físico ya que hace cuatro años engordó 20 kilos debido a un problema de tiroides: "Mi madre decía que sonreía y no me veían los ojos". Asegura que fue una época de mucho estrés emocional: "Estaba en casa metida, todos mis problemas se me venían encima y solo comía filetes y tortilla de patatas. Empecé a salir y eso…".

