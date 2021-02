Sara Sálamo tiene una familia feliz. Su amor por Isco Alarcón sigue tan fuerte como el primer día, tiene dos preciosos hijitos y además, sus mascotas son una parte muy importante en su vida, algo que hace que estén muy unidos y que se hagan compañía unos a otros continuamente. Sin embargo, hace unos meses la vida le dio un duro revés. Y es que su perrito, señor Coco, fallecía a sus catorce años de edad, algo que la actriz aún no habría superado.

Fue tan dura la pérdida que Sara no fue capaz de expresarlo por redes sociales hasta ahora, y lo ha hecho con una emotiva publicación donde se ve a su mascota posando, la cual está acompañada del siguiente cariñoso y emocionante texto: "Catorce años no fueron suficientes... Te pienso mucho, señor Coco. Fuiste el mejor amigo" escribió. Pero su despedida no quedó ahí, ya que además, en sus Stories también le puso una bonita dedicatoria: "Llevamos ya unos meses sin poder achucharlo, pero no había podido expresarlo antes…" confesaba.

Sara Sálamo se despide de señor Coco en sus Stories de Instagram | Instagram

Después de esto, Sara dio las gracias por todos los mensajes de apoyo recibidos que seguro le sacaron más de una sonrisa. "El señor Coco ha tenido la mejor de las vidas gracias a ti. Cómo nos duele cuando se van pero que felices que están cuando están con nosotras. Te mando muchos besos y mucho ánimo" escribía una usuaria, "Te mando un abrazo inmenso Sara" le comentaba otra y, "El señor Coco no se ha ido. Siempre permanecerá en nuestro recuerdo. Su personalidad y caprichos nos han traspasado" decía un tercero con el objetivo de recordarle a la influencer los aspectos positivos.

Y es que sea como sea la actriz tiene que estar orgullosa de haber compartido tantos años con su entrañable perrito.

