Sara Sálamo habla por primera vez sobre la depresión postparto que sufrió: "Lloraba y me decía que no me había despedido de mi antiguo yo"

Sara Sálamo probablemente sea una de las famosas más reivindicativas a través de las redes sociales. Esta semana la actriz publicó uno de sus mensajes más aplaudidos donde explicaba la situación que tiene que vivir como mujer. Aunque durante todo este tiempo no ha sido el único, ya que desde que se convirtió en madre ha hablado con total sinceridad del embarazo y del postparto.

La actriz confesó a través de su cuenta de Instagram que poco después de dar a luz a su primer hijo, Theo, se quedó completamente calva e incluso en el rodaje de la película que estaba grabando en ese momento le tuvieron que tapar las zonas con menos pelo con spray para que no se le notara.

Esta vez, Sara ha hablado sobre la depresión postparto que vivió poco después de convertirse en madre. "En mi primera depresión postparto lloraba y decía 'No me he despedido de mi antiguo yo", explicaba mientras hablaba de los cambios a los que se ha tenido que enfrentar tras su maternidad.

Durante su participación en el nuevo programa de Dani Rovira ha hablado de los sueños que tenía cuando era pequeña, y la actriz ha confesado que antes lo primero que decía era que quería que todo su entorno tuviera salud, pero ahora al ser madre ha cambiado. "Antes decía muy a la ligera lo de la salud, pero ahora lo digo sinceramente, pienso que la salud es el sueño a cumplir. Luego lo que más me gusta es trabajar, con que los míos tengan salud y yo me haga viejita trabajando de lo mío, genial", aseguraba al presentador.

Seguro que te interesa...

Así ha vivido Sara Sálamo su peculiar noche de los Goya: "Yo ya tengo mi bocadillo y mis palomitas"