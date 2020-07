Las palabras de Sara Carbonero a su hermana por el apoyo en su lucha contra el cáncer que han emocionado a Eva González

Sara Carbonero ha subido una imagen con motivo del 32 cumpleaños de su hermana pequeña. En la foto aparece Irene Carbonero, y la periodista declara haberle costado encontrar una instantánea puesto que no le gusta fotografiarse. La publicación ha puesto a todo aquel que la ha leído los pelos de punta y recoge más de 3000 comentarios, entre ellos el de la presentadora Eva González: "Has hecho que se me salten las lágrimas Sara. El amor de hermanas, el más puro, cuanto te entiendo. Abrázala fuerte y disfrutad del camino".

La publicación de la mujer de Iker Casillas además la ha acompañado de un emotivo texto que puedes ver en el vídeo de arriba. Con mensajes de agradecimiento pero sin dejar de actuar como hermana mayor, Sara felicita a su hermana y se enorgullece de ella. Para acabar le añade una advertencia para los buenos momentos que les quedan por vivir juntas.

La hermana de Sara ha estado en todo momento apoyando a su hermana durante los momentos tan duros que han vivido. Hace más de un año, la presentadora comunicaba que padecía un tumor maligno de ovario. La mujer de Iker se sometía entonces a una complicada operación en la que la hermana de esta estuvo todo el tiempo a su lado. Ahora como afirma Sara en la publicación, solo les queda disfrutar y vivir del amor que siente la una por la otra.

