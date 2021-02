El verdadero significado de la felicitación de Iker Casillas a Sara Carbonero tras conocerse su recaída en el cáncer

Iker Casillas quiso felicitar a su mujer Sara Carbonero a través de su cuenta de Instagram on motivo de su 37 cumpleaños. Esta felicitación fue muy esperada por parte de todos sus seguidores después de que saliera a la luz los rumores de separación del matrimonio, a lo que también se le sumaba que el futbolista llevaba sin compartir una foto junto a su mujer desde hacía ya un año.

En la publicación el exportero del Real Madrid añadió unas bonitas palabras que en ese momento pasaron desapercibidas: "37 inviernos. ¡¡Muchas felicidades!! ¡¡El baile sigue… hay que bailar hasta el final!!". En ese momento el mensaje pasó desapercibido, ya que muchos lo relacionaron con el nuevo programa donde la periodista colabora.

Aunque esta semana al conocerse que la reportera lleva unos días ingresada en el hospital con motivo de una recaída en su enfermedad con la que lleva luchando varios años, muchos han sido los que se han ido a la publicación del futbolista interpretando sus palabras, que ahora han cobrado todo el sentido.

Sara parecía ya recuperada del cáncer de ovarios que le fue diagnosticado en 2019 y así lo mostraba en sus redes sociales. Sin ir más lejos, tras su vuelta a España periodista comenzó una nueva etapa en Radio Marca, emisora donde la periodista trabajó por primera vez en 2005.

Era el pasado viernes cuando ingresaba en la Clínica Navarra de Madrid para someterse a una operación de urgencia. Ahora tanto su marido como sus allegados la acompañan en el hospital donde continua recuperándose.

